A cadeia de supermercados espanhola Mercadona já iniciou a construção do seu primeiro supermercado em Lisboa, que deverá abrir no próximo ano. O supermercado vai ficar na zona chamada “Alta de Lisboa”, na freguesia de Santa Clara. Será na rua Hermínio da Palma Inácio, indicou fonte oficial da retalhista ao Observador.

A Mercadona, que entrou em Portugal pela região norte, já tem várias lojas no distrito de Lisboa. Em concreto, existem já cinco supermercados no distrito: dois em Sintra, um em Oeiras, um em Alverca e outro em Torres Vedras. No próximo dia 24 de outubro irá abrir a terceira loja no concelho de Sintra (Rio de Mouro).

A construção vai ocupar um terreno com uma área total de 5.000 metros quadrados, de acordo com a fonte oficial da empresa, numa operação de loteamento que foi desenvolvida pela SGAL – Sociedade Gestora da Alta de Lisboa. O projeto prevê, ainda, um piso destinado a escritório e um centro de coinovação, as estruturas onde esta retalhista desenvolve os seus produtos e adapta alguns à realidade portuguesa, com a ajuda de clientes.

A Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Desde aí, segundo a empresa, investiu um total de 1.000 milhões de euros em Portugal e gerou 6.000 novos empregos. Em 2024 a empresa prevê investir 196 milhões de euros, que se destinam à abertura de 11 novas lojas, alcançando as 60 lojas em Portugal e à conclusão do Bloco Logístico de Almeirim, Santarém.