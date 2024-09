Ainda há quem veja os investimentos financeiros como um bicho de sete cabeças e algo perigoso e arriscado. Mas não têm, necessariamente, de ser assim. Ao contrário do que se possa pensar, investir não está reservado apenas a quem é especialista em finanças ou a quem tem muito dinheiro.

Fazer investimentos – ou seja, pôr o seu dinheiro a trabalhar para si – está ao alcance de qualquer um: só precisa de ter alguns conhecimentos e escolher a corretora certa. É aqui que entra a Freedom24: com uma vasta gama de serviços, a corretora online oferece aos seus clientes todas as condições necessárias para fazerem investimentos de sucesso.

Porquê investir na Freedom24?

Quando decide investir o seu dinheiro, é fundamental que escolha uma corretora fiável. Criada há mais de 10 anos, a Freedom24 é uma plataforma de serviços digitais que se consolidou rapidamente no mundo financeiro como uma opção de confiança para os investidores que querem soluções completas e seguras para gerir os seus investimentos.

Entre as principais vantagens de investir na Freedom24 conta-se:

Grande variedade de opções de investimento: dando-lhe acesso a mais de um milhão de instrumentos financeiros em 15 bolsas de valores nos EUA, Europa e Ásia, com esta corretora pode investir em ações, ETFs, títulos, futuros e opções, o que lhe permite diversificar o seu portfólio e desenvolver estratégias de investimento personalizadas, tanto em ações tradicionais como em mercados emergentes.

Comissões competitivas: não importa se prefere negociar em dólares ou em euros – na Freedom24 há uma conta certa para si. Sem comissões mensais e pagando apenas uma pequena taxa pelas transações em ações e ETFs dos EUA e Europa, pode optar pela conta All Inclusive ou pela conta Smart.

Ferramentas inovadoras: na plataforma da Freedom24 encontra ferramentas avançadas para melhorar a sua experiência nos mercados financeiros. Aqui tem acesso a análises em tempo real, estudos de mercado e insights de trading, fundamentais para tomar decisões informadas e estratégicas. Estas ferramentas também permitem monitorizar o mercado, identificar oportunidades e gerir os seus investimentos de forma eficiente.

Salvaguardar o futuro: as melhores soluções de poupança

Além das soluções de investimento, a Freedom24 também se destaca pela sua oferta de planos de poupança. Com taxas de juro que podem atingir mais de 5,5% ao ano, as opções de poupança disponíveis são ideais para se proteger contra a inflação e maximizar os retornos.

O plano de poupança diário (Conta D), por exemplo, é uma excelente alternativa às contas-poupança tradicionais, já que os juros gerados pelo dinheiro depositado são creditados diariamente na sua conta de trading. Com este plano, pode conseguir taxas de juro de 3,35% ao ano, em euros, e 4,83%, em dólares. Já o plano de poupança a longo prazo é o ideal para os investidores que querem obter um maior retorno num prazo fixo. Este plano funciona numa modalidade de juros compostos, acumulando-os ao longo de três, seis ou 12 meses.

Quando comparados com outras soluções no mercado, estes dois planos de poupança oferecem vantagens irrecusáveis: além das elevadas taxas de juro – bem mais altas do que as oferecidas pelos bancos tradicionais -, ambos os planos de poupança garante-lhe flexibilidade no acesso ao seu dinheiro, já que pode levantá-lo sem comissões adicionais. No entanto, levantar o dinheiro do plano de poupança a longo prazo antes da data de vencimento implica a perda dos juros acumulados.

Segurança, confiança e atenção ao detalhe

Quer seja mais conservador, preferindo as soluções de poupança, ou mais arrojado, optando pelos investimentos financeiros de maior risco, o fundamental é que o seu dinheiro seja gerido por instituições de confiança. E é mesmo isso que a Freedom24 oferece.

Sujeita a um rígido controlo regulatório que garante a segurança de todas as operações, a corretora está regulada, na Europa, pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) e é auditada regularmente para garantir que tudo está em conformidade com as normas vigentes. Apoiada pela Freedom Holding Corp., que está cotada no Nasdaq – principal bolsa de valores dos Estados Unidos -, a Freedom24 oferece um alto nível de confiança e transparência nas suas operações.

Com o objetivo de proteger os ativos e os dados pessoais, a Freedom24 mantém o capital dos clientes separados dos fundos operacionais da empresa, conferindo-lhes uma camada adicional de proteção. Adicionalmente, os ativos dos clientes da corretora estão protegidos pelo Sistema de Indemnização a Investidores, o que garante que permanecem seguros.

Além da segurança é, também, objetivo da Freedom24 garantir que os seus clientes têm acesso a um atendimento personalizado e a todas as informações necessárias. Para isso, conta com dez sucursais em cidades europeias e múltiplos canais de assistência. A corretora também disponibiliza vários recursos educativos e ferramentas, como relatórios de mercado, análises de ações, aconselhamento financeiro personalizado, webniars, artigos e tutoriais. Tudo para que se mantenha sempre atualizado e possa tomar as melhores decisões para o seu dinheiro.

Com mais de 530 mil clientes satisfeitos em todo o mundo e vários prémios da indústria, a Freedom24 conta com uma reputação consolidada no setor financeiro. Conheça todas as soluções disponíveis e comece já hoje a pôr o seu dinheiro a trabalhar para si.

