A PSP registou 3.281 contraordenações durante a operação que realizou junto das escolas por ocasião da abertura do ano letivo, sendo a maioria por estacionamento indevido junto aos estabelecimentos escolares, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública dá conta de que realizou entre 9 e 20 de setembro uma operação que marcou o arranque do ano letivo no âmbito do Programa Escola Segura.

Segundo a PSP, foram envolvidos nesta operação 2.196 polícias que realizaram 606 operações junto às escolas.

A PSP indica que foram realizadas 367 ações de fiscalização rodoviária e junto de estabelecimentos que estão nas proximidades das escolas, que resultaram no levantamento de 3.281 contraordenações, 616 das quais por estacionamento indevido, 127 pelo uso de telemóvel durante a condução, 100 por falta de seguro, seis por não cederem a passagem a peões junto dos estabelecimentos de ensino e 24 por não utilização de cadeirinhas .

A PSP refere também que nos 11 dias da operação realizou igualmente 239 operações de reforço de visibilidade policial junto às escolas, 254 ações de sensibilização em 149 estabelecimentos que chegaram a 7.135 pessoas e 719 contactos individuais.

No comunicado, a polícia relembra os dados do Programa Escola Segura do último ano letivo, em que registou 4.044 ocorrências, das quais 2.915 de natureza criminal e 1.129 não criminais.

As ocorrências criminais mais reportadas foram ofensas à integridade física (1.332), injúrias e ameaças (937) e furtos (468), crimes semelhantes aos de anos anteriores

A PSP refere ainda que pode ser contactada através dos polícias do Programa Escola Segura, das esquadras da PSP ou através do e-mail escolasegura@psp.pt para denúncia de crimes, esclarecimento de questões relacionadas com a segurança pública nas escolas e agendamento de ações de sensibilização.