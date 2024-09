Esta sexta-feira olhamos para a sondagem presidencial que foi tornada pública esta semana. Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa. Estes foram até agora os cinco Presidentes da República eleitos em democracia. Um militar, dois vindos da esquerda, dois vindos da direita. A menos de ano e meio das próximas eleições presidenciais não é ainda claro, nem nada que se pareça, quem possam vir a ser os candidatos e muito menos quem possa vir a ser o próximo Presidente da República. Têm saído várias sondagens quase sempre com os mesmos nomes: o almirante Gouveia e Melo, Pedro Passos Coelho, Marques Mendes, Mário Centeno, Augusto Santos Silva e os repetentes Ana Gomes e André Ventura. António Costa já deixou de ser referido porque vai para Bruxelas e António Guterres nunca chegou bem a ser considerado porque está nas Nações Unidas. Estarão estes candidatos que sobram à altura do legado dos anteriores presidentes da República? E depois de Marcelo, que tipo de presidente queremos?

