O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar grato pelo encontro “muito produtivo” desta sexta-feira com o candidato republicano às presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump, que tem criticado o apoio militar norte-americano a Kiev.

“Apresentei-lhe o nosso plano de vitória e discutimos detalhadamente a situação na Ucrânia e as consequências da guerra para o nosso povo“, assinalou Zelensky numa mensagem na rede X, após a reunião com o ex-líder da Casa Branca na Torre Trump, em Nova Iorque.

As planned, today we are heading home after completing all the necessary talks. Every discussion went exactly as needed. The Victory Plan has been presented to America, and we explained each point in detail. Now, our teams will work to implement every step and decision. Strong… pic.twitter.com/BtuibHBWNd

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2024