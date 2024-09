O Bloco de Esquerda (BE) pediu esclarecimentos ao Governo sobre o encerramento do Centro Local de Atendimento à Integração de Migrantes (CLAIM) de Sines por falta de financiamento, considerando ser necessária um solução para este problema.

O requerimento do grupo parlamentar do BE, entregue na passada quarta-feira no parlamento, e divulgado este sábado, é dirigido ao ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

No documento, os deputados Fabian Figueiredo e Joana Mortágua questionaram o Governo sobre possíveis medidas que tenham sido levadas a cabo para colmatar a falta deste serviço, considerado essencial para a região do litoral alentejano e que diligência levou a cabo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para resolver esta questão.

Os deputados querem ainda saber se o Governo pondera avaliar a possibilidade de financiamento da Associação Cabo-verdiana de Sines e de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, que geria este centro.

Segundo a Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do Cacém, em comunicado, o serviço de atendimento ao migrante, criado em 2003, foi encerrado no passado dia 13 deste mês devido à “falta de financiamento público” desde janeiro deste ano.

“O encerramento deve-se à falta de financiamento público desde janeiro de 2024, tornando insustentável manter os recursos humanos e os serviços ativos”, alegou.

Para os deputados do Bloco de Esquerda, “é importante saber se o Ministério ou a AIMA têm alguma solução para este problema e de que forma será garantida a prestação deste serviço com dignidade e eficiência”.

No requerimento, o BE referiu que aquela organização funcionava como CLAIM, “atendendo entre 400 e 500 pessoas por mês”, e desenvolvia “projetos de apoio à população, como o programa Ocupacit@, que apoiava mais de 40 crianças” nos tempos livres.

“À semelhança de tantas outras organizações similares, esta organização estava dependente de financiamento comunitário e foi mais uma vítima dos cortes no Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI)”, lê-se no documento.

De acordo com o grupo parlamentar, a região do litoral alentejano ficou “sem um CLAIM em funcionamento, o que é grave atendendo às características demográficas e económicas daquele território”.

“Os autarcas da região insurgiram-se contra este encerramento e, segundo é veiculado nos meios de comunicação social, terão reunido com a AIMA para tentar encontrar uma solução para este problema. É que, segundo referem, estamos a falar da prestação de “serviços públicos essenciais e que, numa primeira instância, incubem ao Estado”, sublinharam.

No entanto, “além das autarquias, não há qualquer iniciativa ou disponibilidade das instituições públicas com responsabilidades na matéria para a criação de mecanismos que garantam a prestação do serviço de atendimento à integração de migrantes”, lamentaram.