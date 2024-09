Num momento, tudo muda. Pouco depois dos 70 minutos, já com quatro substituições feitas que retiraram de campo as unidades mais ofensivas da equipa, ouviram-se alguns tímidos assobios na Luz. Ao contrário do que já aconteceu esta temporada, não era propriamente descontentamento com a exibição mas um misto de ansiedade e nervosismo de quem queria resolver o encontro mas via a vantagem por um golo com o Gil Vicente a procurar ter mais bola e subir linhas. A seguir, Amdouni desfez o pacto que tinha com os postes desde que chegou ao Benfica e marcou o 3-1. O jogo estava acabado, o resultado nem por isso e, nos descontos, o triunfo passou a goleada por 5-1 que não espelha em nada o que se passou em campo.

Ainda assim, como em tudo no futebol, sobra o resultado. E aquilo que o resultado mostra é que as águias conseguiram o quarto triunfo consecutivo marcando pela primeira vez na presente temporada cinco golos, algo que não acontecia desde a 33.ª jornada do Campeonato de 2023/24. Aktürkoglu foi um dos destaques, voltando a marcar e tornando-se o primeiro jogador a marcar três golos nos quatro jogos iniciais pelo Benfica desde Jonas. Também Otamendi, que fez o 200.º jogo na Primeira Liga, marcou pela primeira vez esta época. António Silva também teve uma noite especial por fazer o jogo 100 pelas águias.

“Tivemos de jogar em equipa. Observámos o Gil Vicente, percebemos que podiam trazer problemas. Muita qualidade na posse, construção, acima de tudo calma nos jogadores. Os centrais com qualidade no jogo, tentam encontrar os médios para ligar. A equipa não entrou como pretendíamos, especialmente quando o Gil Vicente vai a primeira vez à baliza e faz o golo, mas a equipa soube reagir e virar o jogo. Na segunda parte, assim que necessário, fizemos três alterações, depois mais duas para dar frescura na frente. Nos últimos minutos a equipa faz o 3-1, descansa, e acabámos com 5-1, o que nos deixa muito satisfeitos”, começou por comentar Bruno Lage, técnico dos encarnados, na zona de entrevistas rápidas da BTV.

“Mais preocupado com o segundo jogo na Luz a sofrer de início ou satisfeito com a reação que a equipa teve depois? Ambas as situações. Não queremos sofrer golos de entrada. Sinto que a equipa entrou bem fora de casa mas em casa sofremos golos muito cedo. A resposta para resolver as coisas como equipa também foi importante. O que falta? A equipa tem correspondido àquilo que vamos fazendo. Sobre hoje, sinto que a equipa pode ter maior controlo com bola. É algo que temos que trabalhar mas sinto que a equipa tem feito aquilo temos trabalhado, jogar para a frente e tentar marcar mais golos. Isso tem acontecido nestes quatro jogos”, acrescentou o treinador das águias depois do quarto triunfo consecutivo desde o regresso.

“Era um jogo muito difícil, era uma equipa que também gosta de ter bola, que gosta de sair e de ter posse. No final, foi um resultado muito positivo. Estamos a trabalhar muito bem. Aplicámos o que o treinador nos disse antes do jogo e hoje viu-se esse trabalho. Jogar na Luz? A sensação é magnífica, ainda mais quando se marca um golo aqui. É um sentimento incrível, espero continuarmos com bons resultados como este”, referiu também Zeki Amdouni, avançado que chegou esta temporada e marcou o primeiro golo pelo Benfica.