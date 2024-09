Acompanhe aqui as últimas notícias sobre o conflito israelo-palestiniano

Hassan Nasrallah morreu na sequência de um ataque feito por Israel esta sexta-feira, mas há muito que as tropas monitorizavam os seus movimentos. De acordo com três fontes do exército israelita, citadas pelo jornal The New York Times, as chefias militares sabiam onde estava o líder histórico do Hezbollah e quando é que poderia mudar de localização.

Terá sido precisamente a possibilidade de Hassan Nasrallah poder sair da sede do Hezbollah que fez com que Israel atacasse Beirute esta sexta-feira. Depois de uma avaliação, Israel terá concluído que esta sexta-feira seria então a única oportunidade para atacar, antes de o líder do Hezbollah sair da sede do grupo armado.

Segundo as mesmas fontes, terão sido lançadas cerca de 80 bombas durante poucos minutos com o objetivo de matar Hassan Nasrallah.

Mas este ataque, apesar de ter durado apenas alguns minutos, como referem as fontes do exército israelita, terá começado a ser planeado no início da semana passada, ainda antes de Netanyahu, primeiro-ministro israelita, deixar o país para marcar presença na Assembleia Geral das Nações Unidas.

E mais: o ataque terá sido preparado numa altura em que os líderes israelitas discutiam com representantes norte-americanos a possibilidade de um cessar-fogo no Líbano. E, como avança o Times of Israel, os Estados Unidos só foram avisados quando os aviões israelitas estavam já no ar e terá sido Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, a dar o alerta.

Mesmo Joe Biden, perante o ataque de Israel no Líbano, quis distanciar-se e sublinhar que não teve conhecimento de qualquer plano. “Posso dizer que os Estados Unidos não tiveram conhecimento nem participaram nas ações das Forças de Defesa de Israel. Terei mais a dizer quando tiver mais informações”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos.