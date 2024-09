O Handelsblatt, a reputada publicação alemã muito respeitada pelas administrações dos construtores de automóveis locais, com quem dialogam regularmente, revelou que a Mercedes está seriamente a ponderar terminar com a produção dos SUV Coupé da marca, modelos como o GLC Coupé e GLE Coupé. De acordo com a publicação, fontes não identificadas do construtor confirmaram que há duas soluções em cima da mesa e a decisão estará para breve.

A Mercedes tem grande tradição nos SUV, inclusivamente nos modelos topo de gama, muito apreciados pelos clientes. Mas a realidade é que quem opta pela marca da estrela prateada parece claramente preferir as versões “normais” dos SUV, mais altas e volumosas, em vez das variantes coupé, mais esguias e aparentemente desportivas, pois estas últimas representam hoje apenas 10% a 15% das vendas dos GLC e GLE, independentemente do tipo de carroçaria. Na China, um dos principais mercados de exportação da Mercedes para modelos fabricados na Alemanha, a disparidade é ainda maior, pois os SUV Coupés não ultrapassam os 6% dos SUV.

A informação avançada pelas fontes do Handelsblatt não causou grande surpresa, uma vez que a Mercedes tem por regra apurar a sua gama de veículos, descontinuando os que vendem abaixo das expectativas, ou “fundindo-os”, para incrementar o número de unidades vendidas sobre a mesma base e, assim, maximizar a rentabilidade. Em tempos, o construtor germânico decidiu juntar os coupés e descapotáveis com apenas duas portas da Classe C e da Classe E num modelo único, que denominou CLE. Fez ainda o mesmo com as duas variantes da Classe S da AMG, com o GT Coupé e SL Roadster a partilhar a mesma plataforma, preparando-se para repetir a estratégia com actuais Classe A e Classe B, que serão substituídos pelos próximos (e mais luxuosos) CLA Sedan e CLA Shooting Brake.

Mas os responsáveis da Mercedes sabem que, apesar da quebra de vendas, os SUV Coupés continuam a ter alguns adeptos, desejosos de cruzar a habitabilidade de um SUV de dimensões generosas com um modelo menos volumoso e de aspecto mais ágil e desportivo. Daí que, em vez de descontinuar o GLC Coupé e GLE Coupé, não seja impossível que a marca alemã opte por fundi-los num só veículo. Tudo o que contribua para a rentabilidade e eficiência comercial.