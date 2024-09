O atual presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, o deputado Nelson Brito, foi reeleito sexta-feira para o seu terceiro mandato à frente desta estrutura partidária, num ato eleitoral disputado com a ex-deputada Telma Guerreiro.

A lista A, liderada por Nelson Brito, alcançou um total de 61% dos votos nas 16 mesas de voto espalhadas por todo o distrito de Beja, contra os 39% registados pela lista B, de Telma Guerreiro, revelou à agência Lusa fonte socialista.

Em declarações à Lusa, Nelson Brito congratulou-se com a vitória alcançada, sublinhando tratar-se de um resultado que é “fruto da democracia”.

“Por um se ganha, por um se perde. Neste caso foi uma vitória expressiva em quase todas as concelhias, o que representa o que senti no início do processo, ou seja, um apoio muito grande dos militantes em todo o território”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente reeleito do PS do Baixo Alentejo frisou ainda que, após as eleições, a hora “é de unidade”.

“As grandes batalhas que o PS tem pela frente são externas, não internas, por isso, a partir de sexta-feira, há uma visão de que somos todos socialistas e é com todos que a federação quer contar”, assumiu.

Entre as prioridades para os próximos dois anos, Nelson Brito elencou a “defesa da militância” e “alcançar uma vitória nas eleições autárquicas de 2025” no distrito de Beja, onde lidera 10 das 14 câmaras municipais.

“O PS é o partido maioritário em termos autárquicos na região e essa é a nossa meta”, disse, anunciando a criação de um gabinete autárquico para “apoiar a todas as candidaturas no território” e, após as eleições, “coordenar a ação do PS nos diversos concelhos”.

Natural de Aljustrel, Nelson Brito tem 48 anos e é formado em direito, tendo sido o primeiro socialista a liderar a câmara municipal deste concelho, entre 2009 e 2021.

Atualmente exerce as funções de deputado do PS eleito por Beja desde 2022.

Na “corrida” à liderança dos socialistas do Baixo Alentejo esteve também a ex-deputada e atual secretária técnica do programa operacional regional Alentejo 2030, Telma Guerreiro, de 47 anos, de São Teotónio, freguesia do concelho de Odemira.

Nas eleições de sexta-feira foi também eleita presidente da Estrutura Federativa do Baixo Alentejo das Mulheres Socialistas a autarca Juvenália Salgado, que sucedeu no cargo a Marisa Saturnino, que não se recandidatou.

Juvenália Salgado é presidente da Junta de Freguesia de Figueira de Cavaleiros, no concelho de Ferreira do Alentejo, desde 2013, sendo eleita pelo PS.