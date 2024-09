As litografias datam do final da década de 70, como reflete a assinatura ‘Dalí’ que o próprio artista surrealista fez na maioria delas.

Um cliente desconhecido “comprou-as no início dos anos 80 numa galeria de arte de Londres que estava a liquidar inventário por cerca de quinhentas libras (592 euros)”, explicou à agência Efe Chris Kirkham, diretor da casa de leilões Hansons Richmond.

O proprietário tinha a intenção de as emoldurar e deixou-as na arrecadação da sua garagem, em segurança, num saco onde estiveram bem cuidadas durante todo este tempo.

“Ele encontrou-as novamente quando estava a mudar-se e decidiu que era correto vendê-las para que as pessoas pudessem desfrutar delas”, destacou Kirkham.

O diretor da Hansons Richmond explicou que foi à residência privada do cliente avaliar algumas peças de prata e joias quando se deparou com a inusitada coleção, e recorda que “foi emocionante ver” tantas obras de Dalí juntas.

Nelas é possível vislumbrar silhuetas humanas, sombras, cores vivas e frescas, monumentos que evocam o Arco do Triunfo de Barcelona, ou o Coliseu Romano; o Éden bíblico ou a beleza humana com um retrato ‘Daliniano’ a azul e amarelo do rosto de uma mulher.

As onze novas criações mantêm-se no mesmo saco que as mantém intactas, e estão avaliadas em cerca de mil libras cada — cerca de 1.200 euros — segundo uma primeira avaliação do diretor da Hansons Richmond.

“Considerando que cada uma delas é assinada por Dalí, [o preço] não é significativo e é uma ótima forma de comprar algo ligado ao artista”, vincou Kirkham.