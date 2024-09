O último tinha sido Zé Luís, o primeiro foi Diógenes. Este domingo, ao marcar pelo quarto jogo consecutivo, Samu tornou-se o mais recente jogador do FC Porto a apontar cinco golos nos primeiros primeiros cinco encontros pelo FC Porto, juntando-se a uma lista que também tem Soares, Marco Aurélio e Jaburú.

O avançado espanhol abriu a goleada do FC Porto contra o Arouca no Dragão, contribuindo muito para os 26 remates que os dragões fizeram à baliza de Nico Mantl e que são um novo recorde do clube na Primeira Liga. Foi a primeira vez que a equipa de Vítor Bruno marcou quatro golos num único jogo na atual temporada, sendo que desde março que o FC Porto não tinha quatro marcadores diferentes na mesma partida.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Vítor Bruno reconheceu que a primeira parte do jogo “foi mais difícil”, principalmente até à expulsão de Güven Yalçın. “Contra uma adversário que joga bem. Na segunda parte fomos mais contundentes, a intervenção ao intervalo também fez diferença. Ganhámos bem contra um adversário difícil”, atirou, mencionando a saída de Vasco Sousa para a entrada de Deniz Gül, para depois elaborar um pouco mais sobre as dificuldades que o FC Porto teve no primeiro tempo.

É a primeira vez nesta temporada que o ????FC Porto marca 4+ golos no tempo regulamentar. Desde o jogo da ????Supertaça frente ao ????Sporting, que os dragões não marcavam 4 golos (com prolongamento). pic.twitter.com/ibglfncpbN — Playmaker (@playmaker_PT) September 29, 2024

“Baixou o David Simão, muita gente em linhas diferentes… Acaba por soar os alarmes. Não me lembro de nenhuma ocasião do Arouca. A primeira parte foi mais dividida. O Arouca esteve melhor na primeira parte do que na segunda, também reduzido a dez. Mas injetámos mais um avançado dentro da área, fomos contundentes e ganhámos bem”, acrescentou, para depois garantir que nunca sentiu a equipa “nervosa”.

“Não me parece que estivesse nervosa. Às vezes há alguma impaciência por parte do público, que quer sempre ganhar desde o primeiro minuto… Eu também quero. Os jogadores vieram de uma viagem, de um jogo europeu que deixou alguma mossa. Se as pessoas perceberem o enquadramento… Às vezes não é bom ir com muita sede ao pote para não ser surpreendido. Parámos transições. Não concedemos perigo, não sofremos golos e marcámos quatro. Estou muito satisfeito com os jogadores”, explicou.

Top 10 jogadores a marcar 5+ golos nos primeiros 5 jogos de dragão ao peito:

2024 ????????Samu

2019 ????????Zé Luís

2017 ????????Soares

2000 ????????Pena

1973 ????????Marco Aurélio

1971 ????????Flávio

1965 ????????Carlos Manuel

1958 ????????Noé Castro

1955 ????????Jaburú

1947 ????????Diógenes pic.twitter.com/IkbKuaoSng — Playmaker (@playmaker_PT) September 29, 2024

Mais à frente, o treinador dos dragões ainda abordou a competitividade da Primeira Liga, numa jornada em que Sporting, Benfica e FC Porto venceram por margens expressivas. “Há adversários que oferecem um determinado tipo de dificuldades, outros oferecem outras. As equipas estão niveladas, tirando os ‘três grandes’, o Sp. Braga, o Arouca, que vai acabar em cima na tabela, está muito bem orientado. Criou muitas dificuldades ao Sporting, apesar de ter ficado 3-0. Há adversários que têm especificidades. Não há gente incompetente, hoje todos têm capacidade”, terminou, num dia em que os dragões chegaram à sexta vitória em sete jornadas, algo que não acontecia há cinco temporadas.