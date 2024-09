(Em atualização)

Um autocarro está a arder na EN10, no Fogueteiro, no concelho do Seixal, junto a um posto de combustível. O veículo está a arder junto a um estabelecimento comercial e perto de vários prédios, segundo imagens da CMTV.

O alerta foi dado às 19h29, segundo o site da Proteção Civil. Estão no terreno 24 operacionais, apoiados por oito meios terrestres.