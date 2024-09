Acompanhe aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

A Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) anunciou esta segunda-feira a morte de três dirigentes num ataque que visou um edifício residencial no centro de Beirute, atribuindo a ação a Israel.

“Mohammad Abdel-Aal (…), chefe do departamento de segurança militar, Imad Odeh, membro do (…) comando militar no Líbano, e Abdelrahmane Abdel-Aal morreram mártires após um cobarde assassínio perpetrado por um avião sionista de ocupação em Cola”, um bairro predominantemente sunita de Beirute, indicou a FPLP, logo após o ataque, num comunicado divulgado no portal oficial do movimento.

A FPLP, uma organização palestiniana secular de esquerda, descrita como terrorista por Israel e pela União Europeia, tem apoiado as operações do movimento xiita libanês Hezbollah contra o norte de Israel, desde outubro de 2023, em solidariedade com o grupo islamita palestiniano Hamas.

Uma fonte da segurança do Líbano disse que pelo menos quatro pessoas morreram esta segunda-feira num ataque de um ‘drone’ israelita, uma aeronave não tripulada, que visou um edifício residencial em Beirute.

Caso se confirme a autoria do ataque, trata-se da primeira incursão israelita no centro da capital libanesa desde o ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023.

Segundo a fonte, citada pela agência de notícias francesa France–Presse, o apartamento alvo do ataque pertence à Jamaa Islamiya.