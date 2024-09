Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

Cerca de 100 mil cidadãos libaneses e sírios deixaram o Líbano em direção à Síria desde o agravamento da situação militar entre Israel e o Hezbollah anunciou esta segunda-feira a Agência da ONU para os Refugiados.

“Estima-se que 100 mil pessoas (libaneses e sírios) tenham atravessado o Líbano em direção à Síria desde o início do agravamento das hostilidades no Líbano. Estima-se que cerca de 60% sejam sírios e 40% libaneses“, afirmou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

“O fluxo de saída continua. O ACNUR está presente em quatro pontos de passagem, juntamente com as autoridades locais e o Crescente Vermelho Sírio, para apoiar os recém-chegados”, disse Filippo Grandi, das Nações Unidas, nas redes sociais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o ACNUR, entre os recém-chegados, destaca-se a presença de crianças pequenas, uma vez que “cerca de 60% dos que atravessaram a fronteira tinham menos de 18 anos de idade“.

“O afluxo de retornados sírios e de refugiados libaneses que se verificou ao longo de sábado, na sequência das hostilidades no Líbano, prosseguiu no domingo, de forma mais visível no posto fronteiriço de Jdeidet Jabous”, segundo o relatório da agência sobre a atual situação.

O documento acrescenta que se registaram “muitas emergências médicas, resultantes sobretudo da exaustão e da desidratação”.

O ACNUR também afirmou que a isenção anunciada no domingo pelo governo sírio da taxa de 100 dólares norte-americanos exigida a cada sírio para entrar na Síria “trouxe alívio” a quem está em fuga.

O ACNUR está a aumentar a assistência aos recém-chegados, distribuindo artigos de emergência, alimentos e água, entre outros, aos que chegam aos postos fronteiriços.

Além disso, o ACNUR está a organizar o transporte de famílias “mais vulneráveis” (sírias e libanesas) da fronteira para os destinos finais na Síria.

No domingo, 2.500 pessoas receberam assistência para o transporte.

“Nas províncias de Homs, Hama, Tartous, Alepo e Damasco, os recém-chegados estão a ser acolhidos principalmente por familiares e comunidades. Algumas comunidades sírias locais estão também a oferecer alojamento e outras formas de assistência aos refugiados libaneses”, afirmou o ACNUR.

No domingo, o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, afirmou que o Líbano já registou cerca de um milhão de deslocados internos em apenas uma semana de bombardeamentos israelitas contra os bastiões xiitas do Hezbollah (Partido de Deus).