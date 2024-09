O espólio fotográfico de António Mendes (1900-1979) vai ser doado à Fundação de Serralves, numa cerimónia a realizar esta terça-feira na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto.

A Fundação de Serralves anunciou, em comunicado, que o arquivo é composto por 1.448 imagens desconhecidas, algumas das quais de filmes do realizador Manoel de Oliveira.

António Mendes assumiu a direção de fotografia de todos os filmes realizados por Manoel de Oliveira até 1942, desde “Douro, Faina Fluvial” (1931) até “Aniki-Bóbó” (1942).

A obra de António Mendes constitui “uma peça essencial na história da fotografia portuguesa da primeira metade do século XX e as imagens por ele produzidas, mantidas até hoje na posse dos seus herdeiros, são totalmente desconhecidas”, indicou Serralves.

O seu espólio fotográfico reveste-se, por isso, de “um interesse particular, não só pelo facto de se relacionar diretamente com a produção fílmica de Manoel de Oliveira das décadas de 1930-40, como pelo modo como complementa a produção fotográfica do cineasta”.

António Mendes foi, em Portugal, “um dos pioneiros na afirmação da fotografia como arte e constituiu um espólio fotográfico de 1.448 impressões fotográficas, produzidas entre 1925 e 1965, integrando ainda um extenso núcleo bibliográfico”.

“Dada a indiscutível qualidade artística destas imagens e a estreita colaboração que o autor manteve com o cineasta, a integração deste património na Coleção de Serralves é não só coerente, como contribuirá para enriquecer o património da Fundação no que respeita à fotografia portuguesa e, mais concretamente, ao trabalho de um dos precursores modernistas da fotografia contemporânea”, acrescentou a fundação.

A cerimónia de doação será realizada cerca das 19h30, de terça-feira, no Auditório Casa do Cinema Manoel de Oliveira, e será seguida de uma conversa entre o neto do fotógrafo António José Alves Mendes e o diretor da Casa do Cinema, António Preto.