O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou esta segunda-feira que o líder do grupo no Líbano, Fatah Sharif Abu Al Amin, foi morto, num ataque aéreo contra o sul do Líbano, atribuído a Israel.

“O comandante Fatah Sharif morreu hoje de madrugada após uma operação terrorista e criminosa de assassínio num ataque aéreo que teve como alvo toda a sua família na sua casa no campo de refugiados de Al Bass, no sul do Líbano” disse o Hamas.

Num comunicado, o grupo disse que o alegado ataque israelita vitimou, além de Fatah Sharif, descrito como membro da liderança do Hamas no estrangeiro, a esposa, o filho e a nora. A agência de notícias oficial libanesa ANI avançou um ataque aéreo contra o campo, situado junto à cidade de Tiro, no sul do país.

Forças israelitas atacaram também Bekaa, no leste do Líbano

O exército israelita anunciou que aviões de combate atingiram dezenas de alvos do Hezbollah na região de Bekaa, no leste do Líbano, durante a madrugada, incluindo “dezenas de lançadores e edifícios onde as armas foram armazenadas”.

Israel “continuará a atacar à força, a danificar e a degradar as capacidades militares e as infra-estruturas do Hezbollah”, acrescentaram as forças armadas.

Os ataques contra o leste do Líbano causaram pelo menos 105 mortos, de acordo com um balanço oficial.

Horas antes, a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) anunciou a morte de três dirigentes num ataque que visou um edifício residencial no centro de Beirute, atribuindo a ação a Israel.

“Mohammad Abdel-Aal (…), chefe do departamento de segurança militar, Imad Odeh, membro do (…) comando militar no Líbano, e Abdelrahmane Abdel-Aal morreram mártires após um cobarde assassínio perpetrado por um avião sionista de ocupação em Cola”, um bairro predominantemente sunita de Beirute, indicou a FPLP, logo após o ataque, num comunicado divulgado no portal oficial do movimento.