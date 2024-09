Em atualização

O presidente da República e o primeiro-ministro estão a visitar juntos, esta segunda-feira de manhã, algumas das zonas afetadas pelos incêndios do norte e centro do país. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro chegaram a Baião de helicóptero, e vão parar em Vila Pouca de Aguiar e Sever do Vouga.

Em notas à imprensa enviadas pela Presidência da República e pelo gabinete do primeiro-ministro, indica-se que Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro estarão acompanhados pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, da Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e do secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Ribeiro.