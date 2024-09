Começa esta segunda-feira em Paris o julgamento de Marine Le Pen, a líder do partido de extrema-direita União Nacional, por alegado desvio de fundos europeus.

Estão acusadas 24 figuras ligadas ao partido, incluindo Jean-Marie Le Pen, de 96 anos, o pai de Marine Le Pen e fundador do Frente Nacional. Por motivos de saúde, Jean-Marie Le Pen não estará presente em tribunal, refere o jornal Le Monde.

Também Louis Aliot, antigo companheiro de Marine Le Pen, e Bruno Gollnisch, membro do secretariado nacional da Frente Nacional, estão acusados neste processo.

Os membros do partido são acusados de contratarem assistentes para trabalharem em assuntos do partido em vez de exercerem funções no Parlamento Europeu, que assegurava os pagamentos — uma violação das regras da União Europeia. A acusação menciona factos ocorridos entre 2004 e 2016, quando o partido ainda se chamava Frente Nacional (desde 2018 que é usada a designação União Nacional).

Marine Le Pen nega as acusações e, ao longo do tempo, tem considerado que o julgamento tem motivações políticas. “Os assistentes parlamentares não trabalham para o Parlamento [Europeu]. São assistentes políticos para os membros eleitos, políticos por definição”, argumenta, em declarações citadas pela Associated Press (AP).

A equipa legal do Parlamento Europeu quer recuperar 2,7 milhões de euros, um montante que inclui os fundos desviados e uma compensação por danos reputacionais. Inicialmente era referido que a prática usada pela União Nacional teria tido custos de 3,7 milhões de euros, mas entretanto já foi devolvido um milhão. Deste valor, 330 mil euros estariam diretamente ligados a fundos usados por Marine Le Pen, refere a AP.

O julgamento deverá durar nove semanas e representa vários riscos para a carreira política de Marine Le Pen, que tem ambições presidenciais. Caso seja considerada culpada, a política francesa poderá ser impedida de se candidatar a eleições durante uma década.

Além disso, tanto Le Pen como os dirigentes do partido enfrentam uma pena de até dez anos de prisão e multas de até um milhão de euros por pessoa.