Na passada sexta-feira realizou-se o tão aguardado encontro entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, mas não houve luz verde no final, bem pelo contrário. O PS mantém-se inflexível naquilo que designa com “linhas vermelhas”, dois temas que são centrais no programa do Governo. Montenegro ainda prometeu apresentar uma contraproposta aos socialistas, o Presidente da República aumentou a pressão sobre os dois maiores partidos, o Chega parece querer reentrar nas negociações do orçamento, mas a possibilidade de termos de novo uma crise política aumentou até porque o líder do PS disse no fim de semana que preferia perder eleições a fazer cedências. São estes cenários queremos discutir no Contra-Corrente. O que podemos esperar dos próximos dias e do desfecho desta novela que se chama “Orçamento do Estado”?

