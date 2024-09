O programa de reabilitação dos bairros municipais de Lisboa “Morar Melhor” vai avançar com quatro novas empreitadas, num investimento total de quase 6,8 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a Gebalis.

Em comunicado, a empresa pública que faz a gestão dos bairros municipais de Lisboa detalha que duas das empreitadas vão ocorrer no Bairro Casalinho da Ajuda, uma no Bairro Padre Cruz e outra no Bairro Alta de Lisboa Sul.

Segundo a mesma informação, as empreitadas no Bairro Casalinho da Ajuda, com um investimento de 1.402.271,46 euros, preveem a reabilitação e conservação de edifícios localizados na Rua Fonseca Benevides, Rua Joaquim Fiadeiro e Rua do Casalinho da Ajuda.

“No total, serão abrangidas 95 frações e aproximadamente 260 moradores”, concretiza a Gebalis, explicando que os projetos de reabilitação no bairro Casalinho da Ajuda vão incidir sobre “coberturas e beirais, fachadas dos lotes, tubos de queda, caleiras de cobertura e tubos ladrão, caixilharias, guardas de proteção, aumento das platibandas e portas exteriores”.

Treze lotes do Bairro Padre Cruz, correspondentes a 143 frações, vão receber obras de reabilitação, num investimento de 2.750.601,68 euros e com conclusão prevista para o último trimestre de 2025.

“Cerca de 400 moradores vão beneficiar desta intervenção, que engloba a conservação, reparação e restauro dos edifícios existentes, com o objetivo de melhorar as condições de salubridade, conforto e habitabilidade”, aponta a Gebalis.

A reabilitação de dez lotes, com 317 fogos habitacionais, no Bairro Alta de Lisboa Sul incidirá sobre “coberturas, fachadas, caixilharias, renovação das áreas comuns e espaços exteriores de serviços sociais”, abrangendo “cerca de 890 moradores”, acrescenta a Gebalis.

Com um investimento de 2.642.326,14 euros, a intervenção tem conclusão prevista também para o último trimestre de 2025.

As quatro empreitadas fazem parte do Plano de Reabilitação acordado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Gebalis, que teve início em 2022 e é considerado o maior investimento na habitação municipal desde o Programa Especial de Realojamento (PER).