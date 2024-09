Os deputados do PS eleitos pelo distrito de Leiria defendem a elevação a vila de três povoações das Caldas da Rainha, uma das quais sede de freguesia e duas agregadas numa união de freguesias.

Os socialistas querem ver elevada a vila a povoação de Salir de Matos, sede de uma das 16 freguesias do concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, localizada a cinco quilómetros da sede do município e “em franca expansão”, conforme defendem num projeto de Lei apresentado na quinta-feira, na Assembleia da República.

Segundo os deputados, a povoação, sede de uma freguesia com 27 lugares, conta com infraestruturas sociais, educativas, de saúde, recreativas, culturais e desportivas que justificam a sua elevação a vila, ao abrigo da lei e “através de uma ponderação excecional de critérios”.

Os eleitos destacam, entre outros serviços, a existência de um centro escolar com ensino pré-escolar e 1.º ciclo, um centro de saúde, farmácia, laboratório de análises clínicas, multibanco e posto de correios.

No mesmo dia, Eurico Brilhante Dias, Ana Sofia Antunes e Walter Chicharro apresentaram dois projetos de lei propondo a elevação a vila das povoações de Tornada e Salir do Porto, antigas sedes de freguesia, agregadas numa união de freguesias no âmbito da reorganização administrativa destas autarquias, em 2013.

Ambas as povoações dispõem de unidade de saúde, farmácia, laboratório de recolha de análises clínicas, multibanco e posto de correios, a par de vários equipamentos sociais, culturais e desportivos que, no entender dos socialistas, justificam a elevação.

No caso de Tornada a localidade destaca-se ainda por nela se localizar o Centro Ecológico Educativo do Paúl de Tornada— classificado como Sítio Ramsar (distinção atribuída a zonas húmidas de relevo) desde 2001 e como Reserva Natural Local desde 2009, integrando a Rede Nacional de Áreas Protegidas.

Quanto a Salir do Porto, além de contar com um apeadeiro ferroviário, os deputados lembram a existência de uma praia na qual se localiza a maior duna de Portugal.