O vice-secretário-geral do Hezbollah garante que os membros do grupo xiita estão “prontos para resistir” caso as forças israelitas invadam a rede de túneis que existe no Líbano e avança que a organização já está a nomear substitutos para os responsáveis que foram mortos por Israel.

“Se o inimigo for para o subsolo, os nossos combatentes estarão prontos para resistir”, diz Naim Qassem (citado pelo Haaretz), naquele que foi o primeiro discurso oficial de um responsável do Hezbollah desde a morte do histórico líder da organização, Hassan Nasrallah.

Qassem admite que a campanha militar israelita contra o Hezbollah pode ser longa mas assegura que o grupo está preparado para continuar a lutar contra as forças israelitas. “Vamos lidar com qualquer agressão”, afirmou, num vídeo divulgado na televisão libanesa.

O vice-líder do Hezbollah revela também que o grupo xiita “já está a nomear substitutos para os oficiais séniores que foram mortos”. Naim Qassem diz também que o Hezbollah irá continuar a tentar atingir os seus objetivos e adianta que a organização até aumentou os ataques contra Israel nos últimos dias.

“Se Israel acredita que a sua insistência em ser cruel vai fazer com que alcance os seus objetivos, então isso é delirante”, avisa Naim Qassem.

Segundo Kassem, o Hezbollah escolherá um sucessor para liderar a organização política e paramilitar fundamentalista islâmica “assim que tiver oportunidade”.