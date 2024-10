Cinco pessoas morreram nas praias portuguesas desde o início da época balnear, a maioria no Algarve e por doença súbita, e foram contabilizados 826 salvamentos, anunciou esta terça-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo o mais recente balanço da época balnear de 2024, entre 1 de maio e 30 de setembro, a AMN registou 826 salvamentos, 3.554 ações de primeiros-socorros e cinco vítimas mortais nas praias portuguesas.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, registaram-se três mortes em praias marítimas vigiadas, duas por doença súbita, em junho, na Meia Praia, Lagos, e em setembro, na Manta Rota, Vila Real de Santo António, e uma por causas desconhecidas, em julho, na Maria Luísa, em Albufeira.

As outras duas mortes registaram-se em praia marítima não vigiada, em agosto, na baía de São Martinho do Porto sul, Alcobaça, e em maio, no Algar de Benagil, em Lagoa, ambas por doença súbita.

Em 2023, durante os meses de época balnear, houve 14 mortes, das quais sete por doença súbita e as restantes por afogamento.

Nesses quatro meses, a AMN efetuou 628 salvamentos e 1.656 ações de primeiros-socorros.

A época balnear de 2024 decorre desde 1 de maio até 31 de outubro.