O Hezbollah reclamou esta terça-feira um ataque com mísseis contra a sede da Mossad e outras instalações dos serviços de informações israelitas no centro de Israel “em retaliação” pelo assassinato de Hassan Nasrallah, líder do partido xiita libanês.

Através de um breve comunicado citado pela televisão Al Manar, o Hezbollah (Partido de Deus) afirmou que lançou vários mísseis Fadi-4 contra a base de Glilot, perto de Herzliya, no litoral israelita.

Hassan Nasrallah, foi morto em Beirute no dia 27 de setembro na sequência de um ataque aéreo israelita.

Em resposta ao ataque da aviação, o Hezbollah reclamou ter atacado esta terça-feira a base de Glilot, onde está instalada uma unidade que faz parte da estrutura de informações do Exército de Israel, além da sede da Mossad.

De acordo com o serviço de emergência médica Magen David Adom, duas pessoas ficaram feridas no ataque desta terça-feira: um homem de 54 anos de idade e um outro de 31 anos, atingidos por estilhaços.

Esta terça-feira de manhã, os militares de Israel informaram que foram acionadas as sirenes de alerta no centro do país.

O Hezbollah reclamou ainda ter atacado “grupos de soldados” israelitas na localidade de Rosh Pina, além de disparos de artilharia efetuados contra Metula, no norte de Israel.

As Forças Armadas de Israel confirmaram que iniciaram durante a última noite ataques terrestres “limitados, localizados e direcionados” contra “alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano”.

Nas últimas semanas, Israel intensificou os ataques aéreos contra posições do movimento xiita Hezbollah no Líbano.