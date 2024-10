Um incêndio na manhã desta terça-feira, numa oficina de motos e bicicletas, em Areosa, no distrito de Viana do Castelo, causou um morto, um ferido grave e dois desalojados, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o alerta para o incêndio foi dado às 10h21 e a vítima mortal é uma mulher.

A mesma fonte referiu ainda que foram assistidas duas pessoas no local e que o ferido grave, um homem, foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.

Os dois desalojados vivem no andar de cima da oficina. Num primeiro momento foi referida a ocorrência de uma explosão. Às 12h23, segundo a Página da Proteção Civil, estavam no local 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários e dos Sapadores de Viana do Castelo, do INEM e da PSP, apoiados por 12 viaturas.