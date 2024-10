O dia não trouxe surpresas, mas chegou repleto de golos. Como seria de esperar, Manchester City e Barcelona somaram os primeiros triunfos na Liga dos Campeões e com números expressivos. Os ingleses bateram o Slovan Bratislava por 0-4, ao passo que os espanhóis golearam, em casa, o Young Boys por 5-0. Noutra das partidas, Paulo Fonseca colecionou mais um derrota no comando técnico do Milan, caindo em casa do Bayer Leverkusen (1-0).

O caminho para a reconquista passava pela Eslováquia. Depois de começar com um empate em casa frente ao Inter (0-0), o Manchester City deslocou-se a casa do Slovan Bratislava, numa partida em que só a vitória interessava à equipa de Pep Guardiola, não só pelo claro favoritismo, mas também para não perder os primeiros lugares da fase de liga da Liga dos Campeões. A goleada sofrida pela formação eslovaca na primeira jornada, em casa do Celtic (5-1), fazia prever mais uma partida de sentido único, embora os ingleses chegassem a este jogo com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.

Para este encontro, o adversário do Sporting nesta fase de liga entrou em campo com Matheus Nunes no lugar de Rodri, ao passo que Rúben Dias e Bernardo Silva foram suplentes. A partida começou de feição para os ingleses que, logo no início, adiantou-se no marcador por Gündogan (8′). Logo a seguir foi a vez de Foden fazer o gosto ao pé, a passe de Doku (15′). Até ao intervalo, os cityzens continuaram a dominar e só não aumentaram a vantagem porque os remates do belga (23′), de Foden (26′) e de Gündogan (39′) embateram nos ferros.

A etapa complementar foi a imagem da primeira parte, com os ingleses a faturarem logo no início, desta feita pelo inevitável Haaland (58′). A fechar as contas, o jovem McAtee foi oportunista e estreou-se a marcar com a camisola do Manchester City (74′). Com este triunfo, os ingleses venceram pela primeira vez nesta Champions e juntou-se ao leque de equipas com quatro pontos, ocupando para já o quarto lugar.

Noutro dos grandes jogos desta terça-feira, o histórico campeão alemão Bayer Leverkusen recebeu o AC Milan, de Paulo Fonseca. De regresso à prova milionária depois de uma temporada de ausência, a equipa de Xabi Alonso começou com uma empolgante vitória em casa do Feyenoord (0-4). Em sentido inverso, os italianos caíram ante o Liverpool (casa, 1-3) e essa derrota trouxe uma onda de contestação ao português, embora os resultados seguintes tenham apaziguado os ânimos: Inter (fora, 1-2) e Lecce (casa, 3-0).

Com as ausências a pautarem a equipa italiana, com Calabria a ser o mais recente nome a ficar de fora das opções de Fonseca, os alemães começaram fortes e até marcaram na primeira metade, mas o golo de Boniface foi invalidado por fora de jogo de Frimpong (21′). Porém, no início da segunda parte, o Bayer Leverkusen tratou de resolver as contas e, na sequência de uma grande jogada coletiva que Maignan ainda conseguiu parar, Boniface fez mesmo o golo (51′). O resultado não sofreu mais alterações apesar da reação dos rossoneri, que continuam só com derrotas. No extremo oposto, os alemães lideram só com vitórias.

A derrota em Pamplona (4-2) não foi um bom pronúncio para um Barcelona rejuvenescido antes de mais uma jornada europeia. O adversário do Benfica não teve muito tempo para lamentar o sucedido e entrou em ação esta terça-feira para dar uma resposta aos desaires do Campeonato e da primeira ronda da Liga dos Campeões, no Mónaco (2-1). Com oito jogadores ausentes por lesão, Hansi Flick continua sem ter uma rotação à altura e voltou a apostar na melhor equipa. O Young Boys encontrava-se numa posição frágil, com apenas uma vitória em oito jornadas da Liga suíça.

No dia em que Iniesta anunciou que se vai retirar do futebol no próximo dia 8 de outubro, o minuto oito voltou a ser de glória para os blaugranas, que entraram a ganhar com um golo de Lewandowski na conclusão de uma jogada a fazer lembrar o histórico tiki-taka (8′). No fecho da primeira parte, Raphinha também faturou (34′) e Iñigo Martínez fez o 3-0 de cabeça (37′).

No início dos segundos 45 minutos, Lewandowski, o suspeito do costume, reapareceu na conclusão de mais um excelente desenho de bola parada (51′). A fechar, Mohamed Camara teve um momento de infelicidade e, ao tentar cortar um cruzamento de Balde, introduziu a bola na sua própria baliza (81′). Feitas as contas, os blaugranas somaram o primeiro triunfo na prova e têm agora três pontos, contra os zero dos suíços.