O treinador do Atlético de Madrid considerou esta terça-feira que o Benfica vai ser um “rival duro” na quarta-feira, na Liga dos Campeões, por ter futebolistas experientes e por ser uma equipa que mete muitos jogadores no ataque.

“O Benfica vai ser um rival duro para nós, por ter jogadores muito experientes, de ‘top’ europeu e mundial, e porque é uma equipa intensa, que mete muita gente nas suas ações ofensivas. Além disso, tivemos muito pouco tempo para preparar este jogo”, disse Diego Simeone, no lançamento da partida de quarta-feira, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, para a segunda jornada da fase de liga da ‘Champions’.

O treinador argentino pediu várias vezes para falar do Benfica, mas os jornalistas espanhóis não lhe deram tréguas com perguntas acerca dos incidentes ocorridos no jogo Atlético de Madrid-Real Madrid, com os adeptos ‘colchoneros’ a lançarem objetos em direção ao guarda-redes belga Thibaut Courtois, atual jogador dos ‘merengues’.

“Nós, os treinadores, falamos antes e depois do jogo, vamos a 2.000 rotações. Mas não sou um cubo de gelo, tenho os meus sentimentos. Chegaram-me milhões de mensagens a agradecer pelo que disse, porque muitos sentem-se representados nesta situação. Ponho-me em primeiro lugar: se eu o fizer, que me sancionem. Precisamos de firmeza absoluta. Mas desculpem-me. Benfica, por favor”, pediu Simeone, a querer ‘driblar’ a questão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, os jornalistas espanhóis não desistiram e voltaram a questioná-lo sobre o tema: “Quero falar do jogo com o Benfica. É uma oportunidade para o Atlético se fortalecer como clube. Já respondi a demasiadas perguntas sobre isso. Quem tem de fazer alguma coisa, está a trabalhar. Condeno totalmente os agressores. Mas também convido a que se evitem as provocações. Tudo o resto não é meu assunto”.

Questionado sobre o que sentia ao regressar ao Estádio da Luz, onde o Atlético perdeu a final da Liga dos Campeões Europeus para o Real Madrid, a 24 de maio de 2014, Diego Simeone admitiu que “era motivo de alegria” para si, porque o Atlético “deu o máximo” perante um adversário que mereceu ganhar.

“Chegámos tão perto e ficámos com esse sabor, de que teria sido muito bonito ganhar”, desabafou o técnico argentino.

A despedida do internacional francês Antoine Griezmann da seleção do seu país mereceu também um comentário de Simeone: “Ele deu tudo à seleção francesa e hoje está tranquilo por isso mesmo e por tudo o que partilhou tantos anos com os seus companheiros. A nós, Atlético de Madrid, permite que tenha mais descanso, o que é bom”.

Antes de se retirar, Simeone foi questionado sobre as razões que impediram que ele tirasse o melhor rendimento do internacional português João Félix e arrumou a pergunta com uma resposta meio seca: “Creio que ambos demos o nosso máximo, cada um de nós deu o melhor que podia do seu lugar”.

O centrocampista inglês Conor Gallagher, também esteve na conferência de imprensa e abordou a partida de quarta-feira, frente aos ‘encarnados’.

“Eu conheço o Benfica. É uma equipa de topo, com excelentes jogadores, mas estamos preparados. Vai ser um jogo difícil, excitante, mas sabemos o que nos espera. O nosso objetivo é levar daqui os três pontos”, disse.

O Benfica recebe na quarta-feira o Atlético de Madrid, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.