Pelo menos seis pessoas morreram e outras nove ficaram feridas num tiroteio registado esta terça-feira num bairro de Jaffa, localizado no sul da cidade israelita de Telavive, segundo a polícia local citada pelo diário Haaretz.

Segundo as agências internacionais, um homem abriu fogo com uma arma semiautomática, esta noite (hora local) em Jaffa, e outro surgiu com uma faca numa das maiores estações de transportes de Telavive. Ambos atacaram vários civis, seguindo depois a pé pela rua de Jerusalém, uma artéria movimentada de Jaffa.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

As informações foram avançadas pela polícia local, que admitiu tratar-se de um “ataque terrorista”. O uso da terminologia “ataque terrorista” é habitualmente utilizado pelas autoridades israelitas para caracterizar ataques atribuídos a palestinianos.

Um segurança municipal e alguns civis armados dispararam sobre os dois atacantes, “neutralizando-os”, acrescentou a polícia, citada por um jornalista da publicação israelita Times of Israel.

Várias equipas médicas do serviço de emergência israelita, Magen David Adom (MDA), deslocaram-se ao local, onde relataram vários feridos e mortos. O MDA chegou a avançar que tinham sido mortas oito pessoas. Contudo, esta informação foi corrigida mais tarde: quatro civis foram mortos, assim como os dois atacantes, num total de seis vítimas mortais. Foram registados ainda nove feridos, entre os quais, pelo menos dois ficaram gravemente feridos.