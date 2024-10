No fecho da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, o Aston Villa surpreendeu e bateu em casa o Bayern, que será o próximo adversário do Benfica fora de portas (1-0). Em Leipzig, Francisco Conceição foi uma das grandes figuras de um jogo com cinco golos e decidido apenas na parte final, com um tento de antologia do português (2-3). Já o Liverpool não teve dificuldades para superar o Bolonha (2-0) e juntou-se a ingleses e italianos no lote de equipas só com vitórias.

Thiago Motta chegou, viu e, para já, está a vencer. A Juventus começou bastante bem a temporada, está invicta da Serie A e entrou na Liga dos Campeões com um triunfo sobre o PSV (3-1). Contudo, as deslocações a Leipzig são sempre complicadas, com o RB Leipzig a perfilar-se com uma equipa jovem e talentosa, e que ocupava o terceiro lugar da Bundesliga. Ainda assim, a estreia europeia não foi famosa, com um desaire em casa do Atl. Madrid (2-1).

No confronto entre os adversários de Sporting e Benfica, respectivamente, Elmas recuperou da lesão, mas ainda não integrou o onze inicial alemão, ao passo que Francisco Conceição começou no banco e viu a formação da casa começar melhor, com Sesko a faturar na cara de Di Gregorio (30′). Na segunda metade, Cambiasso cruzou com conta, peso e medida e Vlahovic encostou para o empate (50′). Contudo, pouco depois, Di Gregorio foi expulso por jogar a bola com a mão fora da área (59′) e, na sequência do livre, Douglas Luiz fez penálti. Na cobrança, Sesko bisou (65′).

Na parte final da partida, o internacional português, que entrou numa fase precoce (12′) devido à lesão de Nicolás González, começou a abrir o livro e assistiu Vlahovic para novo bis, com direito a um remate fantástico de fora da área (68′). A fechar a partida, Conceição driblou Raum dentro da área e, em cima da baliza, atirou cruzado para o golo da vitória (82′). Apesar de ainda não ter sido titular e de somar apenas três jogos no clube de Turim, Francisco Conceição marcou pelo segundo encontro consecutivo e soma ainda uma assistência, tudo isto em apenas 151 minutos de jogo.

A vitória do Liverpool e a grande noite do Aston Villa

O duelo inédito. Foi desta forma que foi apresentada a partida entre Liverpool e Bolonha, a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Com os italianos a participar na prova milionária pela primeira vez desde 1964, a ida a Anfield Road ganhou mais espectacularidade depois do empate conseguido na primeira ronda (0-0, Shakhtar). Em sentido inverso, os reds começaram com uma vitória em Itália (1-3, Milan) e ocupam agora a primeira posição da Premier League.

Sem Diogo Jota (suplente) e Eliott, Robertson e Darwin marcaram presença no onze inicial, apesar das dúvidas. Ainda assim, Chiesa falhou o último treino e nem no banco de suplentes se sentou. Já Vincenzo Italiano ficou privado de Ferguson, Pobega e ainda El Azzouzi, que estava em dúvida, mas ficou mesmo de fora. Os italianos até começaram melhor, tiveram um golo anulado, mas foram os ingleses que se adiantaram no marcador, com Mac Allister a completar um cruzamento milimétrico de Salah (11′). Na segunda metade, o egípcio fechou as contas com um fantástico remate em arco, bem ao seu estilo (75′).

42 anos depois, Aston Villa e Bayern Munique voltaram a protagonizar a mítica final de 1982, vencida pelos ingleses (1-0). Longe daqueles tempos, a equipa de Unai Emery tem passado por uma reestruturação nos últimos anos, mas encontra-se a viver uma grande fase, que culminou com o quarto lugar da Premier League na época passada. Por outro lado, Vincent Kompany é a cara de um conjunto alemão que atravessa uma nova era, que chegou com 21 golos nos últimos quatro jogos.

Sem Matty Cash, Ezri Konsa continuou no lado direito da defesa. Já Leon Bailey, que recuperou recentemente de uma lesão, sentou-se no banco de suplentes. Nos bávaros, Kane ainda ameaçou estar lesionado, mas superou os problemas. Raphaël Guerreiro, que vinha a jogar como lateral-direito, sentou-se no banco e Kimmich regressou à posição de origem no futuro adversário do Benfica. Com uma estratégia montada para o contra-ataque, o jogo correu de feição para Unai Emery que, mesmo depois de ver o golo de Pau Torres ser anulado (22′), garantiu o triunfo no fim, com Jhon Durán a aproveitar o adiantamento de Neuer para faturar (79′).