De fora das opções de Roberto Martínez para os dois primeiros encontros de Portugal na Liga das Nações com Croácia e Escócia e de folga do Manchester City por ser uma paragem para jogos das seleções, Matheus Nunes aproveitou o fim de semana para descansar em Madrid com alguns amigos. No entanto, aquilo que deveriam ser apenas dias para aproveitar tornaram-se muito mais do que isso, sendo que apenas três semanas depois se conheceu o que se passou na noite de 8 de setembro, segundo informa o El Mundo.

De acordo com a publicação, o internacional português foi detido pela polícia espanhola após chamada às 5h30 da manhã à discoteca La Riviera de Madrid, em Arganzuela, sendo acusado de roubar o telemóvel a uma pessoa que se encontrava também no espaço. O jogador chegou mesmo a ser algemado para se dirigir para a esquadra, saindo algumas horas depois e estando agora à espera de julgamento (ainda sem data).

Segundo os autos da polícia, a que a publicação teve acesso, Matheus Nunes tirou o telefone a um homem de 58 anos quando estava na casa de banho da discoteca, não sendo ainda claro tudo o que se passara antes. De acordo com as fontes ouvidas pelas autoridades, o dono do telefone terá visto o jogador na casa de banho e terá tirado uma fotografia ao jogador, que não reagiu bem e tirou o aparelho dizendo que não iria devolver porque tinha acabado de tirar uma fotografia sem autorização. Existe outra versão que defende que Matheus Nunes sentiu um toque na casa de banho por parte do dono do telefone, virou-se e ao ver o telefone pensou que o mesmo tinha sido utilizado para tirar uma fotografia, o que poderia não ter acontecido.

Matheus Nunes was arrested and then released in Madrid on 8th September. Nunes was accused of taking the phone from a 58 year-old man, who had tried to take a photo of him in a nightclub toilets. ????????‍♂️???? [via El Mundo / Daily Star] pic.twitter.com/e22wQLfdUC — mcfc lads (@mcfc_lads) October 2, 2024

O dono do telefone conseguiu através do sinal perceber onde estava o aparelho e entretanto a polícia chegou ao local, confirmando que Matheus Nunes tinha mesma na sua posse o mesmo. O jogador acabou por ser depois algemado, segundo o El Mundo, por mostrar uma “conduta muito desafiante com os agentes”. A caminho da esquadra de Arganzuela, o jogador contactou o seu advogado pelo sucedido para que pudesse agilizar a saída umas horas depois mas ainda terá que responder em tribunal pelo furto do telemóvel.

Depois do caso, Matheus Nunes regressou ao Manchester City, tendo sido suplente utilizado (entrou aos 90′) na vitória frente ao Brentford por 2-1 na Premier League. De seguida, o médio não saiu do banco com Inter e Arsenal, fez os 90 minutos na Taça da Liga inglesa diante do Watford (marcou um golo no triunfo por 2-1), voltou a ser suplente não utilizado com o Newcastle e regressou à equipa esta terça-feira na Champions, cumprindo os 90 minutos da goleada do campeão inglês ao Slovan Bratislava por 4-0.