Esta quarta-feira olhamos para o debate entre candidatos a vice-presidentes nos Estados Unidos. A noite de ontem começou com o ataque do Irão a Israel, um ataque de uma dimensão bem mais grave do que o de abril passado e Israel, como se esperava, anunciou que não deixará de haver uma resposta. Depois continuou com o debate entre os dois candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos, Tim Walz e JD Vance, e se no debate principal, entre Kamala e Trump, a vantagem tinha ido para a candidata democrata, desta vez terá sido o candidato republicano que saiu por cima. Mas será que isso fará a diferença numa campanha em que as sondagens continuam a dizer que está muito empatada?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.