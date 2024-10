A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) revelou o número de veículos comercializados durante Setembro, bem como no acumulado dos primeiros nove meses do ano, o que permitiu algumas confirmações e muitas surpresas. Entre as boas notícias, o número de veículos ligeiros destinados ao transporte de passageiros subiu 6,1%, face ao mesmo período de 2023, com o total de unidades transaccionadas de Janeiro a Setembro a aumentar 2,9% em relação ao ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, os veículos com motor a gasolina representaram 36% das vendas, os movidos a gasóleo apenas 8,7%, enquanto as energias alternativas atingiram 55,2%, o que inclui eléctricos, híbridos plug-in, híbridos e outros (GPL e hidrogénio, por exemplo).

Em termos de vendas, Setembro foi liderado pela Peugeot, marca que comercializou 1496 veículos nesse mês e 15.857 nos nove meses de 2024. Mas se a liderança deste construtor francês da Stellantis não surpreendeu, já o mesmo não aconteceu com o 2.º lugar do ranking, detido pela Mercedes (1357 unidades no 9.º mês e 12.520 no acumulado). Esta que é uma das marcas mais luxuosas foi seguida de muito perto, na 3.ª posição, pela Dacia (1276 unidades em Setembro e 12.008 no acumulado), outra surpresa, ao ser a marca mais acessível do mercado e uma das preferidas dos condutores portugueses, por propor uma gama de veículos interessantes a preços imbatíveis.

A Renault, “dona” da Dacia, surge na 4.ª posição (993 unidades em Setembro e 11.414 no acumulado), à frente da BMW (1086 e 10.079), Toyota (817 e 8557), VW (828 e 8486), Citroën (369 e 8186) e Tesla (1025 e 7227), com a Seat (450 e 5932) a encerrar o top 10. A maior surpresa aqui é a presença da Tesla, que só comercializa veículos eléctricos, o que não a impede de se assumir como o 9.º fabricante que mais vendeu de Janeiro a Setembro, e de ser o 5.º construtor que mais vendeu no mês passado, a apenas 61 unidades do 4.º lugar da BMW. O primeiro construtor chinês surge na 21.ª posição, no caso a BYD (353 e 1908 veículos), seguido pela MG (255 e 1742).

Entre os diversos tipos de combustíveis, os automóveis a gasolina continuam a liderar o ranking das vendas, representando 36% do total entre Janeiro e Setembro, com os eléctricos a serem os segundos com maior procura, o que se materializa numa quota de 18,4%. Esta fatia do mercado tem tendência para subir, uma vez que, se considerarmos exclusivamente Setembro, os modelos a bateria atingiram 26,9% do total das vendas. Ainda nos nove primeiros meses do 2024, os híbridos e os mild hybrid somaram 16,5% do mercado, enquanto os híbridos plug-in chamaram a si 13%, deixando os restantes 7,3% para outras soluções, do GPL aos eléctricos a fuel cell de hidrogénio.