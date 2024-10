Em julho, a campanha republicana começou a angariar fundos para apoiar as vítimas do tiroteio no comício de Donald Trump, em Butler na Pensilvânia. Quase três meses depois, já foram angariados 6,6 milhões de dólares (5,98 milhões de euros), mas a viúva da vítima mortal revelou esta quarta-feira que nunca recebeu a parte que lhe foi prometida.

A angariação de fundos foi criada no dia 14 de julho, no dia seguinte ao tiroteio em Butler, na plataforma GoFundMe, numa página em nome de Meredith O’Rourke, a diretora de finanças da campanha de Trump. A plataforma continua a aceitar doações, acumulando já quase seis milhões de euros, tendo a maior parte desta quantia sido prometida às vítimas, relata o New York Times.

Contudo, Helen Comperatore — cujo marido, Corey, foi a única vítima mortal do atirador — afirmou que ainda não recebeu nenhuma parte deste dinheiro. Em setembro, Comperatore recebeu um telefonema de um advogado de Donald Trump, que lhe disse que o dinheiro “está a caminho” e deve chegar à sua conta em meados deste mês, sem adiantar outros detalhes.

As outras duas vítimas, Joseph Copenhaver e David Dutch, receberam já uma pequena parte da quantia e a mesma promessa: que o restante montante ainda vai ser transferido. “Eu sei quando vai ser libertado. Vai ser em breve”, adiantou ao jornal norte-americano o advogado que representa os dois homens, Joseph Feldman, recusando-se, ainda assim, a revelar quando é que a transferência será feita ou que quantia já foi recebida pelos seus clientes.

O atraso na entrega dos apoios justifica-se com a forma como a campanha republicana está a tentar entregar o dinheiro, segundo disseram os advogados de Trump a Feldman: o dinheiro será transferido para um fundo, para evitar que as vítimas tenham de pagar os impostos aplicados a grandes quantias de dinheiro.

As declarações de Comperatore, Copenhaver e Dutch surgem na mesma semana em que o candidato republicano vai regressar a Butler, para um novo comício. No sábado, Trump discursa no mesmo recinto onde, no dia 13 de julho, milhares de pessoas assistiram à sua tentativa de assassinato, em que o ex-Presidente acabou por ficar ferido numa orelha.

Em Butler, o tiroteio ainda monopoliza as conversas, avançam os habitantes ouvidos pela Associated Press. Mas estes confiam que o regresso do ex-Presidente à localidade seja acompanhado de medidas de segurança atualizadas.