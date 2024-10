Foi um jogo épico. O FC Porto sofreu dois golos em 20 minutos, empatou no espaço de sete e deu a volta ao marcador no início da segunda parte, acabando por capitular já nos descontos e ceder a igualdade ao Manchester United. No fim, os dragões continuam sem ganhar na Liga Europa, com uma derrota e um empate após duas jornadas, e mantêm a margem de erro reduzida na fase inicial da competição europeia.

Na verdade, esta foi a terceira vez nas últimas quatro temporadas em que o FC Porto não conseguiu ganhar em nenhuma das primeiras duas jornadas das competições europeias, sendo que nas outras duas ocasiões aconteceu na Liga dos Campeões. Com a segunda ronda já totalmente encerrada, os dragões estão atualmente no 24.º lugar — o último que dá acesso ao playoff de apuramento para os oitavos de final, sendo que ainda existem seis partidas por disputar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Já saiu o primeiro episódio de “A Grande Provocadora”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de Vera Lagoa, a mulher que afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube]

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Vítor Bruno foi lacónico e explicou que tudo o que se passou “é futebol”. “Fizemos o mais difícil. Sofremos dois golos em transição, mas depois vimos o lado do compromisso dos jogadores. Nunca se dá nada por perdido. As melhores ocasiões da segunda parte são nossas. Não fechando o jogo, é uma questão de duelo, de intensidade, e o resultado caiu para o Manchester United. Os jogadores foram bravos, depois de alguma desconfiança pelo resultado conseguiram virar esse mesmo resultado. Estou muito orgulhoso dos jogadores, mas também faz parte do crescimento, de uma equipa que é nova, que está a agarrar-se a uma nova ideia. Têm sido bravos”, começou por dizer o treinador dos dragões.

O ????FC Porto continua sem vencer na ????Europa League 2024/25. É a 3.ª vez nas últimas 4 temporadas, que os dragões não conseguem vencer os dois primeiros jogos das competições europeias. pic.twitter.com/FTM7MDRb6e — Playmaker (@playmaker_PT) October 3, 2024

“Parecia estar controlado nos descontos. Mudámos um pouco a nossa forma de defender da primeira para a segunda parte. O Manchester United tem jogadores com muito talento e, fruto da sua inspiração, num remate, podia ter a felicidade. Tocou-lhes a eles ter essa felicidade. Outro dia poderá ser a nós. Mas estou muito feliz e orgulhoso pelos meus jogadores, pelo facto de terem estado a perder por 2-0 e a reação que tiveram”, acrescentou.

Mais à frente, Vítor Bruno sublinhou novamente o facto de estar feliz com a reação da equipa depois de estar a perder por dois golos de desvantagem ainda muito cedo. “Mas esse é o ADN do FC Porto. Os jogadores estão habituados a isso. O que eu lhes peço sempre é que nunca se desliguem disso, do que é nosso. Eles cometem erros, assim como eu também cometo. Estou no meu início de carreira a este nível. Eles foram sempre muito fiéis ao nosso jogo, sabiam que podíamos ferir o Manchester United. Eles foram muito fiéis porque foi aquilo que foi trabalhado durante os três dias. Depois, é sempre aquela pontinha de sorte que pode ir para nós ou para eles. Hoje foi para eles”, terminou.

O ????FC Porto sofreu o primeiro golo na sequência de um pontapé de canto em 2024/25:

????????????????????????????Harry Maguire, Manchester United [Europa League] pic.twitter.com/Gws6FnEAZJ — Playmaker (@playmaker_PT) October 3, 2024

Já Samu, que marcou pelo quinto jogo consecutivo e bisou, sublinhou o sabor amargo do resultado. “A equipa fez um bom esforço depois de estar a perder por 2-0. Saímos desiludidos e temos de trabalhar para os próximos jogos. Depois dos golos que marcaram, soubemos reagir e um lance de bola parada castigou-nos. Estou orgulhoso da equipa e temos de continuar. Sinto-me muito bem, mas hoje saio um pouco triste pelo empate”, atirou o avançado espanhol.