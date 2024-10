O preço das casas aumentou, no segundo trimestre, 1,3% na zona euro e 2,9% na União Europeia, face ao período homólogo. Portugal registou a segunda maior subida em cadeia (3,9%), divulgou nesta quinta-feira o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na comparação com o primeiro trimestre, os preços das casas — medidos pelo Índice dos Preços das Habitações — subiram 1,8% na média dos países da área do euro e aumentaram 1,9% entre os 27 Estados-membros, entre abril e junho.

Entre os Estados-membros, seis apresentaram recuos homólogos nos preços das habitações e 20 registaram subidas, não havendo dados para a Grécia.

Os maiores avanços homólogos registaram-se na Polónia (17,7%), Bulgária (15,1%) e Lituânia (10,4%) e os principais recuos no Luxemburgo (-8,3%), Finlândia (-4,8%) e França (-4,6%).

Na variação em cadeia, o indicador diminuiu em dois Estados-membros — França e Bélgica (-0,2% cada) –, manteve-se num (Hungria) e aumentou noutros 23, com a Croácia à cabeça (4,3%), seguida por Portugal (3,9%) e Espanha (3,6%).