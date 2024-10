A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, voltou a reconhecer que no IRS Jovem proposto esta quinta-feira pelo Governo uma linha vermelha “foi superada”, o que representa uma “vitória do PS”. No programa Explicador da rádio Observador, onde participou com o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, Alexandra Leitão disse também que o modelo apresentado está “muito aditivado” — no aumento de 30 (no limite) para 35 anos de idade e na duração, de cinco para 13 anos. E isso, sublinha, “não é o que estava no programa do PS”. No entanto, são “diferenças que estamos dispostos a negociar”.

Já no IRC, Alexandra Leitão diz que a questão de fundo é a redução transversal. A proposta do Governo foi aligeirada, para uma redução de um ponto percentual em vez de dois em 2025.

A redução transversal “será praticamente única nos países da OCDE”, critica Alexandra Leitão. “Não é uma questão de 1% [ponto percentual] ou 2% [pontos percentuais]. O PS foi claro que reduções transversais não são a melhor política pública”, disse, frisando que a proposta apresentada “ainda significa mil milhões de euros de perda de imposto”.

No conjunto dos três anos, o Governo estimava antes um impacto orçamental de 1.500 milhões de euros com uma descida de seis pontos. Agora com quatro pontos o impacto será de mil milhões (250 milhões por cada ponto, segundo indicou Miranda Sarmento).

O PS vai apresentar uma contraproposta, que ainda está a ser preparada, mas Alexandra Leitão diz que preferiria descidas seletivas, através de deduções. “Há vários sistemas para fazer descidas seletivas”, que implicam descidas na taxa efetiva e não na nominal.

Hugo Soares: “Não acredito que seja no IRC que o PS vai colocar obstáculos” após “aproximação”

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, respondeu, dizendo que há margem para acolher outras propostas do PS, mas lamenta que apesar da “aproximação” no IRC os socialistas ainda mantenham a linha vermelha.

“Dizia-se sempre que o IRC era mais fácil de chegar a entendimento. Não acredito que seja no IRC que o PS vai colocar obstáculos depois do esforço que o Governo fez“, afirmou.

“Nós encontrámos uma modelação da medida que vai ao encontro das posições do PS de valorizar as empresas que pagarem melhores salários”, argumenta, acrescentando: “Não acredito que o PS depois de todo este esforço queira vir dizer ao país e ao Governo: fizeram esta aproximação mas queremos que abdique de tudo e o que vale é a nossa proposta”.

Hugo Soares frisa, aliás, que ouviu “destacados dirigentes” socialistas, entre eles o ex-ministro das Finanças Fernando Medina, a defenderem que há condições para a viabilização do Orçamento do Estado. No IRS Jovem, por sua vez, aponta uma “aproximação gigante” pelo facto de o Governo ter aceitado basear-se na proposta do PS.

Governo não se compromete com subida das pensões como o PS queria