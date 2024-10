Um cidadão estrangeiro de 34 anos procurado no Reino Unido por suspeita da prática dos crimes de associação criminosa e tráfico de droga foi detido em Faro, revelou esta sexta-feira a Policia Judiciária (PJ).

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, no concelho de Faro, um cidadão estrangeiro sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa e tráfico ilícito de estupefacientes“, informa a PJ em comunicado.

Segundo esta polícia responsável pela investigação criminal, a detenção do suspeito resulta do cumprimento de mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias inglesas e na sequência da cooperação policial internacional com a National Crime Agency (NCA) do Reino Unido.

“O detido encontrava-se em fuga desde o final do ano 2020, após decisão judicial, que o considera associado à liderança de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína em grandes quantidades”, acrescenta a PJ.

O detido, com 34 anos, vai ser presente no Tribunal da Relação em Évora a fim de ser apreciada a sua extradição para o país requerente, Inglaterra, é ainda referido na nota.