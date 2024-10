Um homem de 61 anos, suspeito de violência doméstica sobre a companheira, de 38 anos, foi detido na terça-feira, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, e ficou com pulseira eletrónica e proibição de se aproximar da vítima.

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção e informou que o homem foi detido na sequência de uma investigação por violência doméstica, que levou os militares a apurarem “que o suspeito perseguia e exercia violência psicológica contra a companheira”.

“O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Guarda, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de pulseira eletrónica e proibição de se aproximar da vítima num raio de 1000 metros“, pormenorizou a GNR, na mesma nota.

A força de segurança lembrou que, no caso de alguém precisar ou conhecer quem precise de ajuda numa destas situações, pode dirigir-se ao posto ou esquadra mais próximos, ligar para o 112, recorrer ao Portal da Queixa Eletrónica ou utilizar a aplicação SMS Segurança ou MAI112, no caso dos cidadãos surdos.