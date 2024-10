A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking mundial feminino, perdeu esta sexta-feira pela primeira vez em 16 jogos, diante da checa Karolina Muchova, 49.ª do ranking WTA, nos quartos do Open da China, em Pequim.

Depois de dois títulos conquistados de forma consecutiva, o Torneio de Cincinnati e o US Open, e ao fim de 15 jogos sempre a vencer, Sabalenka conheceu o sabor da derrota, ao ser batida por Karolina Muchova por 7-6 (7-5), 2-6 e 6-4.

Apesar da diferença de ranking entre as duas tenistas, o duelo entre as duas servidoras de alto nível ofereceu um grande espetáculo aos espectadores.

Sabalenka, cabeça de série número dois, salvou três pontos de break logo no seu primeiro jogo de serviço e, com 5-4, desperdiçou dois set points, antes de perder o tie-break do primeiro set, por 7-5, em uma hora e 13 minutos.

No segundo set, Sabalenka quebrou o serviço com o marcador em 1-1 e, novamente, em 4-2.

Muchova começou o último set a ver o seu serviço quebrado, o que voltou a acontecer no quinto jogo, mas também conseguiu três breaks e venceu por 6-4, perante uma Sabalenka visivelmente frustrada.

Apesar da desistência da polaca Iga Swiatek dos torneios de Pequim e de Wuhan, Sabalenka, que declarou ter o objetivo de ser a número um mundial até ao fim da época, perdeu a oportunidade de pontuar consideravelmente face à líder do ranking.

Nas meias-finais, Muchova vai defrontar a vencedora da partida entre a chinesa Qinwen Zheng (sétima do ranking) e a prodígio russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos.