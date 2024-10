A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) revelou os dados referentes às vendas de veículos electrificados durante o mês de Setembro em Portugal e a crise que muitos apontam aos veículos eléctricos, pura e simplesmente, não se verificou. No 9.º mês do ano, os consumidores nacionais adquiriram no nosso país 4053 modelos alimentados exclusivamente por bateria, um valor 43,9% superior aos 2816 vendidos em período homólogo do ano anterior. Isto num período em que a venda total de veículos em Portugal, independentemente do tipo de mecânica, cresceu apenas 6,1%.

Os híbridos sem baterias recarregáveis foram o segundo tipo de veículo electrificado que mais vendeu em Setembro, tendo comercializado 2744, mais 44,5% do que no ano anterior. Atrás destes surgem os híbridos plug-in (PHEV), que aliciaram 2192 condutores, menos 10,7% do que 2023, apesar de essencialmente usufruírem do mesmo tipo de ajudas que os 100% eléctricos junto dos clientes empresariais. Este crescimento das vendas de eléctricos e a quebra dos PHEV vêm contrariar o que acontece a nível europeu, onde os híbridos plug-in (PHEV) são beneficiados pela posição do mercado alemão, que retirou os incentivos aos eléctricos, mas não aos PHEV.

Se considerarmos as vendas de veículos entre Janeiro e Setembro de 2024, em que o mercado total nacional atingiu 181.479 unidades, tendo crescido apenas 4,6% face ao mesmo período de 2023, os modelos 100% eléctricos transaccionaram 29.068 unidades, o que corresponde a mais 13,3% do que no ano transacto. Os híbridos registaram um incremento similar aos eléctricos, com a venda de 26.063 unidades e um crescimento de 13,6%, mas já o mesmo não aconteceu com os PHEV, que cativaram 20.586 veículos, o que corresponde a um aumento de apenas 6,3%.