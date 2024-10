Arouca e AVS empataram este sábado 1-1, em jogo da oitava jornada, disputado no Estádio Municipal de Arouca, e estenderam as suas séries sem ganhar na I Liga portuguesa de futebol.

Jason adiantou a equipa da casa aos 30 minutos, com Gustavo Assunção a empatar para os visitantes, de grande penalidade, aos 77 minutos.

O AVS, que ainda não conseguiu vencer fora de casa e somou o terceiro encontro sem ganhar, mantém o 10.º lugar, com nove pontos, enquanto o Arouca, que perdeu na jornada passada, fica provisoriamente no 13.º posto, com sete, a dois da zona de despromoção da I Liga.