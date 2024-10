A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 30 processos de contraordenação a talhos, e suspendeu a atividade de um outro, no âmbito de uma operação de fiscalização a 163 estabelecimentos.

A operação “Talhos” visou operadores em todo o país e resultou também na apreensão de 770 quilogramas de carne, de produtos cárneos e de cinco balanças, num valor estimado superior a 15 mil euros.

No caso do talho onde foi determinada a suspensão da atividade, foi detetado o “incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene”, informou a ASAE, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo o organismo fiscalizador, as principais infrações estão relacionadas com a distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, a falta de comunicação prévia e o incumprimento das regras aplicáveis ao controlo metrológico.

Na mesma nota a ASAE informou que estão a ser investigadas “evidências de incorporação de aditivos não autorizados em peças de carne destinada a venda como carne picada e utilização abusiva de aditivos em preparados de carne”.

Foram também recolhidas amostras, que serão analisadas no Laboratório de Segurança Alimentar da ASAE, para pesquisa de adição de sulfitos.

A operação de fiscalização foi direcionada para operadores económicos com instalações de talhos e estabelecimentos de retalho com secção de talho.

O objetivo era verificar os requisitos legais, com especial destaque para o controlo de origem e rotulagem, conservação e exposição da carnes e produtos cárneos, bem como as condições higiénicas e sanitárias das instalações.