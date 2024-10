Siga aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram este sábado que estão a planear um ataque “sério e significativo” contra o Irão, em resposta ao ataque do regime iraniano contra Israel, na terça-feira. Citadas pelo Times of Israel, as IDF sublinham que o lançamento, por parte do Irão, de mais de 200 mísseis balísticos contra território israelita terá “consequências”.

Apesar de não ter provocado vítimas mortais em Israel nem atingido infraestruturas críticas, o ataque iraniano provocou danos em bases aéreas israelitas.

As IDF também garantem que os raides contra o Hezbollah (no Líbano) vão expandir-se nos próximos dias e continuar até que os cerca de 60 mil residentes retiradas do norte de Israel possam voltar às suas casas.