Cinco distritos estão este domingo sob aviso laranja e sete sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva forte e persistente, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vila Real, Porto, Viseu e Aveiro estão desde as 06h00 com aviso laranja, que deverá vigorar até às 12h00 no caso do Porto, até às 15h00 em Vila Real e até às 18h00 em Aveiro e Viseu, ao passo que o distrito de Coimbra ficará sob aviso laranja entre as 12h00 e as 18h00.

Segundo o IPMA, também o distrito de Castelo Branco, que se encontra sob aviso amarelo, deverá subir o nível de alerta para laranja a partir das 03h00 de segunda-feira e até às 09h00 desse mesmo dia.

Além destes casos, há mais seis distritos do país, todos situados nas regiões norte e centro, sob aviso amarelo: Viana do Castelo, Braga, Bragança, Guarda, Leiria e Santarém.

Nos casos de Viana do Castelo e Braga, o aviso amarelo vigora entre as 05h49 e as 12h00 de hoje, em Bragança, entre as 06h00 e as 15h00, na Guarda, entre as 09h00 e as 12h00, em Leiria e Santarém, entre as 15h00 e as 06h00 e 09h00 de segunda-feira, respetivamente.

No caso de Castelo Branco, o aviso amarelo só vigorará a partir 21h00 e até às 03h00 de segunda-feira, antes de passar a laranja.

Ainda de acordo com o IPMA, o distrito de Setúbal, Lisboa, Beja e Poralegre vão ficar também sob aviso amarelo na segunda-feira de manhã, e, nos casos de Braga, Viana do Castelo e Porto, esse mesmo aviso de mau tempo vai voltar no início da semana, acrescido do risco de trovoadas a acompanhar as chuvas fortes.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, a previsão do IPMA aponta para chuva persistente e por vezes forte no norte e centro do país, chegando ao Alto Alentejo e litoral oeste da região Sul, onde será fraca. Também está previsto vento forte no litoral e nas terras altas.

No continente, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13ºC em Bragança e os 20ºC em Lisboa e Santarém, enquanto as máximas deverão andar entre os 18ºC em Vila Real e os 28ºC em Santarém.