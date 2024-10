Um deslizamento de terras obrigou este domingo ao corte da Estrada Nacional 230-2 em Albergaria-a-Velha, numa zona afetada pelos incêndios de setembro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o deslizamento de terras ocorreu na localidade de Frossos, no concelho de Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro), numa zona afetada pelos incêndios de setembro.

De acordo com o ‘site’ da Proteção Civil, o alerta para o deslizamento de terras foi dado às 13h30, estando no local, pelas 18:55, dois operacionais e um meio terrestre a assegurar o corte da via.