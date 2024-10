Uma desaparecida chamada Wanda

Por ser uma série alemã, não sente a necessidade de mostrar constantemente e de forma óbvia que está a fazer humor com estes temas — como fazem, por exemplo, produções como Only Murders In The Building (Disney+). E permite-se também gozar livremente com o imaginário suburbano alemão de classe média. Estamos no território de ideias feitas, dos lugares-comuns, nada naquele imaginário se sente novo ou fresco. Mas isso é bom, porque o humor não se sente forçado, até tem, de certa forma, um elemento de recompensa, por entregar aquilo que se espera.

Where’s Wanda? subtrai aos poucos os elementos da rapariga desaparecida e alimenta-se da comunidade, daquela pequena cidade. Mais uma vez, os segredos daquelas casas são lugares comuns, que, à medida que se acumulam, funcionam como um intensificador para a pergunta constante que vai na cabeça do espectador desde o início: e se os Klatt escondem também algo para lá do óbvio?

Estamos habituados a séries que se alimentam deste tipo de situações para revelar os podres de uma pequena sociedade. Há, no fundo, sempre um jogo de chantagem entre quem vê e as personagens. Só que em Where’s Wanda? não existe esse duelo e os podres, que não são bem podres, ficam entre nós e os Klatt. É um belíssimo desafio de contenção. Para começar a descobrir nos dois — de oito — episódios já disponíveis, com novos a chegarem todas as quartas-feiras. E não se preocupe se não se sentir chocado pela forma leve como Where’s Wanda? se revela uma comédia.