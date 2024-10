O presidente da comissão política concelhia do PS e deputado da Assembleia da República nas últimas duas legislaturas, João Nicolau, é candidato à Câmara de Alenquer nas eleições autárquicas de 2025, anunciou o próprio.

“Chegou o momento de canalizar para Alenquer a energia, a vontade de fazer mais e as competências que fui adquirindo”, afirmou à agência Lusa João Nicolau, que nasceu, cresceu e vive no concelho.

“Este é um dos maiores desafios da minha vida, uma missão muito grande e de grande responsabilidade, liderar uma equipa e um projeto de desenvolvimento para o meu concelho”, acrescentou.

João Nicolau tem como único objetivo “dar um novo impulso a Alenquer”, para o qual vai apresentar um projeto de desenvolvimento baseado no “trabalho, proximidade e rigor”.

O socialista apresentou a sua candidatura no tradicional jantar de 5 de outubro do PS em Alenquer, depois de um processo “muito participado” dentro da concelhia para a escolha do candidato.

Depois de um período de prazo apresentação de nomes, no dia 27 de setembro realizaram-se eleições internas, com os militantes a optar pelos nomes de João Nicolau e Hélder Miguel, tendo o primeiro recolhido mais de 90% dos votos, explicou o também presidente da concelhia.

“Foi uma votação muito expressiva, as pessoas deram-me essa confiança”, disse o candidato.

Se for eleito, João Nicolau tem como “uma das prioridades” reabilitar escolas e construir outras novas, incluindo creches, porque “Alenquer tem crescido muito e as escolas estão lotadas”.

Na área da saúde, o cabeça-de-lista socialista quer “continuar a lutar para ter médicos de família” no concelho e manter abertos os seis centros de saúde, o que passa por “dar condições e equipamentos capazes para acolher os profissionais de saúde”.

Outra das suas prioridades é trabalhar para acabar com a privatização dos serviços de água e saneamento, quando terminar a concessão em 2033, e vir a municipalizá-los com os objetivos de reduzir as tarifas à população e fazer investimentos nas redes.

João Nicolau, de 36 anos, é engenheiro do Ambiente.

Em termos políticos, foi deputado do PS na Assembleia da República nas duas últimas legislaturas, é presidente da comissão política concelhia do PS Alenquer desde 2018 e é coordenador da bancada do PS na Assembleia Municipal de Alenquer.

“Considero que o meu percurso pessoal, profissional e político me permite hoje dizer que conheço o concelho, as suas terras, as suas gentes, os principais desafios e as suas potencialidades”, disse.

João Nicolau é o primeiro candidato às eleições autárquicas de 2025 a surgir neste concelho do distrito de Lisboa.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), não pode recandidatar-se devido à lei da limitação de mandatos autárquicos.