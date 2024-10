O Ministério Público (MP) acusou um homem, no Algarve, de 16 crimes de pornografia de menores cometidos através de plataformas digitais entre outubro e meados de novembro de 2023, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com uma nota publicada no portal da Procuradoria da Comarca de Faro, o arguido, com 27 anos, “descarregou 16 vídeos de crianças do sexo feminino a praticarem atos sexuais“.

A ação do homem foi efetuada “através de uma plataforma de internet que instalou e de um correio eletrónico que criou”, especificou a Procuradoria, citando a acusação.

Segundo o MP, os factos remontam ao período compreendido entre “o início de outubro de 2023 e meados de novembro desse mesmo ano”.

A acusação foi deduzida pela procuradora da secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lagos, do distrito de Faro, numa investigação concretizada pela Polícia Judiciária.