O antigo médio Johan Neeskens, uma das grandes figuras do futebol neerlandês na década de 1970, morreu esta segunda-feira aos 73 anos, informou a Federação de Futebol dos Países Baixos (KNVB).

“Com Johan Neeskens, o mundo do futebol neerlandês e internacional perdeu uma lenda”, lê-se num comunicado da KNVB, relembrando Neeskens, que fez parte da equipa do Ajax que conquistou três Taças dos Campeões Europeus consecutivas.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens. Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. ???? pic.twitter.com/JHlyWlOGWb — OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024

O médio foi também crucial na seleção dos Países Baixos que brilhou nos Mundiais de 1974 e 1978, que tornou célebre o “Futebol Total” de Rinus Michel e que foi derrotada na final de ambos os torneios, pela Alemanha e pela Argentina, respetivamente.

“Com os ‘tackles’ característicos, a sua visão de jogo sublime e os seus penáltis emblemáticos, ficará para sempre como um dos melhores jogadores que o futebol neerlandês jamais produziu”, refere a KNVB.

We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️ Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee — AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024

Neeskens, que foi 49 vezes internacional pela Laranja Mecânica e marcou 17 golos, jogou no Ajax e no Barcelona, quase sempre ao lado do compatriota Johan Cruyff, nos melhores anos da carreira, que passou ainda por Estados Unidos e Suíça.

Como treinador, Neeskens nunca alcançou o mesmo potencial, começando a carreira nos suíços do Baar e do Zug, e foi ainda adjunto das seleções dos Países Baixos e da Austrália, e do Barcelona, ocupando cargo de técnico principal nos neerlandeses do NEC e nos sul-africanos do Sundowns, onde terminou a carreira.